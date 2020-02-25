لجنة دراسة المنهاج الحكومي تعقد اجتماعها الاول وتطرح ملاحظات أساسية

2020/02/25 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي النيابية، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الاول لدراسة المنهاج الوزاري الذي ارسله رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، كما ابدت عدة ملاحظات حول فقرات المنهاج.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” ان “لجنة […]

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