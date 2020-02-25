الاقتصاد السورية تتخذ قرارا حاسما بشان تصدير الكمامات

2020/02/25 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قرارا بمنع تصدير كمامات الأنف والفم، وذلك وسط ازدياد الطلب عليها وارتفاع أسعارها.ويقضي القرار بمنع تصدير جميع أنواع الكمامات المعقمة وغير المعقمة.ويعد القرار الذي وقعه وزير الاقتصاد، سامر الخليل نافذا ومعمولا به من تاريح صدوره.وتشهد البلاد حالة من الإقبال غير المسبوق على […]

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