2020/02/25 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توعدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات بحق من يتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الصحية فيما أكدت وجود تنسيق عالٍ للحدّ من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية والصحة تشكل لجاناً لمراقبة المذاخر والصيدليات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية والصحة تشكل لجاناً لمراقبة المذاخر والصيدليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).