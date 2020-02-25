الصحة النيابية تطالب الحلبوسي باخضاع علاوي وكابينته للفحص الطبي لبيان سلامتهم من الكورونا قبل دخولهم للبرلمان

2020/02/25 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، بعدم السماح بدخول رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ومرشحي كابينته الحكومية إلى البرلمان قبل إخضاعهم للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

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