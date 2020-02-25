8 محافظات عراقية تعطل الدراسة بسبب كورونا

2020/02/25 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت 8 محافظات عراقية، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المدارس لفترات مختلفة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.وهي محافظات النجف وكركوك وديالى وصلاح الدين وأربيل ودهوك والسليمانية ونينوى، قررت تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق.ويأتي قرار […]

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