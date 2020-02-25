السفارة الكويتية  تدعو مواطنيها لترتيب اجراءات سفرهم من العراق

2020/02/25 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت السفارة الكويتية في بغداد رعاياها داخل العراق الى التواصل معها لغرض اعادتهم الى بلدهم.واهابت السفارة في بيان اصدرته اليوم بالمواطنين الكويتيين المتواجدين داخل الأراضي العراقية التواصل مع السفارة حتى يتسنى لها تقديم ما يحتاجونه من مساعده و ترتيب الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بالسرعة الممكنة .يأتي ذلك بعد الاعلان عن ظهور اصابة […]

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