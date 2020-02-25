بدعم ابيه، واصراره على اكمال موهبته من خلال الدراسة، دخل الساحة الفنية الايزيدية، فما هي قصته؟

2020/02/25 | 21:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد- ذياب غانم منذ ان كان صغيراً، اصابعه لم ترى الراحة، سلّم الموسيقى اصبح اداة يصعد بها الى سطح النجاح، واجه صعوبات اكبر من عمره بكثير لكنه تغلب عليها في مدينة الحدباء التي اختارها لينال منها شهادة التخرج، العزف بالاصابع لم يرضيه فحسب بل ترجم عزفه الى كلمات، واضاف لها صوته طعماً رائعاً.تنقل في …

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