سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من “كورونا”

2020/02/25 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، اليوم الثلاثاء، ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من انتشار فيروس “كورونا”.وقالت الادارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت القادم تحسبا لكل طارئ فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار مرض كورونا”.وأضاف البيان أن […]

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