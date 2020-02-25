عضو في لجنة دراسة المنهاج الحكومي يكشف ملاحظات لجنته

2020/02/25 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن وضع ملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “لجنة دراسة المنهاج الوزاري ستعقد غداً اجتماعاً ثانياً لإكمال تقرير البرنامج الحكومي وإرسال نسختين لمجلس النواب […]

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