صحة البصرة توضح بعد تداول ’’وثيقة’’ تحدثت عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/02/25 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن موظفو شركة موانئ العراق، الثلاثاء، عن اضراب عام يوم الاحد المقبل بعد قرار وزاري بحجب مخصصات الكوادر البحرية.

وذكر موظفو الشركة، في بيان، أنهم يعلنون "وقفة احتجاجية واضراب عن العمل يوم الاحد المصادف 1/3/2020 الساعة 9:

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير صحة البصرة عباس التميمي، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن استمرار حركة السفر بين محافظة البصرة وايران، مبينا أن الوضع خطر للغاية.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سفر اي مواطن الى إيران في الوقت الحال

بغداد اليوم _ ديالى

قطعت سيول الأمطار الجارفة، اليوم الثلاثاء، طريقاً رئيسية تربط محافظة ديالى بواسط.

وقال مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى، أكرم الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق ديالى واسط الرئيسي قطعت بسبب السيول ال

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