موظفو شركة الموانئ يعلنون عن اضراب عام الاحد المقبل بعد قرار وزاري بحجب مخصصات الكوادر البحرية

2020/02/25 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن موظفو شركة موانئ العراق، الثلاثاء، عن اضراب عام يوم الاحد المقبل بعد قرار وزاري بحجب مخصصات ال...





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