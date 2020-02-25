محافظ ميسان يوجه الشرطة بنصب سيطرة لمنع سفر المواطنين عبر منفذ الشيب

2020/02/25 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ميسان

وجه محافظة ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، قيادة الشرطة بنصب سيطرة قرب مدخل ناحية المشرح ل...





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