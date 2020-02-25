الاعلام الامني يتحدث عن اصابة 16 منتسباً بينهم ضباط قرب الخلاني

2020/02/25 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، اصابة 16 منتسباً خلال الاحتجاجات في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز انه "مازالت قواتنا الامنية المتواجدة قرب ساحة الخلاني ببغداد، تتعرض الى هجمات من قبل مثير العنف بوسائل متعددة من داخل التظاهرات حيث جرح اليوم تسعة عشر منتسبا وثلاثة ضباط بجروح مختلفة، وقد تم إخلائهم للمستشفيات".

واضاف "تستمر قواتنا الامنية بالتزامها في حماية المتظاهرين مع ضبط النفس العالي وتشكر كل ممثلي التنسيقيات التي ابدوا تعاونا كبيرا معه وتهيب بهم بكشف كل من يستهدف القوات الامنية".

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