2020/02/25 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يعيد بيل ويوفيتش لقائمة ريال مدريد (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودة الويلزي جاريث بيل والصربي لوكا يوفيتش، ثنائي هجوم الفريق.وغاب بيل ويوفيتش عن المباراة الماضية للفريق أمام […]

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