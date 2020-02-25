كورونا يعطل الدوام في شركة نفط الشمال

2020/02/25 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط الشمال يوم الثلاثاء تعطيل الدوام في الشركة لمدة يومين جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان ورد لشفق نيوز، "حسب التوجيهات المركزية وجه بشير محمد مراد معاون المدير العام رئيس مجلس إدارة الشركة على اعتبار يومي الاربعاء ٢٠٢٠/٢/٢٦ و الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٧ عطلة رسمية لجميع منتسبي الشركة".

وأضاف أن القرار لا يشمل "المناوبين ومسؤولي الوحدات والشعب ومديري الاقسام والهيئآت".

وتتولى شركة نفط الشمال إدارة حقول النفط في محافظة كركوك التي سجلت قبل ساعات إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا، وهم أفراد قائلة قدمت مؤخراً من إيران.

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