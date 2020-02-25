شاهد: نائب وزير الصحة الإيراني المصاب بـ”كورونا” كان يسعل ويسخر من الفيروس في لقاء تلفزيوني قبل يوم!

2020/02/25 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيون ايرانيون، مقطع فيديو لنائب وزير الصحة الايراني إيراج حريرجي، في مقابلة تلفزيونية وهو يسعل ويسخر من “حقيقة وخطر كورونا”، قبل أن تعلن السلطات الايرانية اليوم أن حريرجي قد أصيب بالفايروس.وقالت الاعلامية الجزائرية حسينة اوشان في تغريدة، رصدتها “يس عراق”، إن “نائب وزير الصحة الإيراني، الذي صرنا […]

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