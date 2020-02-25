محافظ ميسان يوجه الدوائر الحكومية بعدم منح موظفيها اجازات للسفر خارج العراق

2020/02/25 | 21:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الثلاثاء، الدوائر الحكومية بالمحافظة بعدم منح موظفيها اجازات للسفر خارج العراق كاجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.وذكر بيان لمكتب الاعلامي تلقت، ان” محافظ ميسان ترأس اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا بحضور كافة أعضاء اللجنة”.واشار البيان الى ان” الاجتماع

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