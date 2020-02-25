2020/02/25 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).