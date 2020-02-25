2020/02/25 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشادة «رئاسية» بأعمال رياض محرز (المستقلة) – حسام الدين جمال – أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالأعمال الخيرية التي يقدم عليها رياض محرز نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر.وقال تبون في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: «تحية كبيرة لابن الجزائر البار النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية […]

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