2020/02/25 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاصيل الكاملة لأزمة تبديد مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي (المستقلة) – منى شعلان/ أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد “التاسعة” الذي يقدمه على التليفزيون المصري، أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.[…]

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