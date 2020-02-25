2020/02/25 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ردّ مكتب رئيس مجلس النواب على الصورة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاعلامي وتظهر رئيس المجلس محمد الحلبوسي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يوم تكليفه بتشكيل الحكومة.وقال المكتب في بيان اصدره اليوم، “كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الحلبوسي يؤكد عدم حضوره تكليف علاوي بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الحلبوسي يؤكد عدم حضوره تكليف علاوي بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).