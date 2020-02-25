2020/02/25 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي الشيوعية الجديدة : مزيد الإختراق بفضل الخلاصة الجديدة - مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي( مقتطف 4 من الفصل الثاني من كتاب بوب أفاكيان" إختراقات الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدةخلاصة أساسيّة " )الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 35 / نوفمبر 2019شادي الشماويإختراقاتالإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوع......

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