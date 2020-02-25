2020/02/25 | 21:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الانبار، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس، بسبب "غزارة الامطار".وقال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء ، ان "محافظ الانبار، علي فرحان، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بسبب غزارة الامطار المتساقطة على مدن المحافظة بأستثناء الدوائر الخدمية"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعطل الدوام الرسمي لدوائرها بسبب لا يتعلق بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعطل الدوام الرسمي لدوائرها بسبب لا يتعلق بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).