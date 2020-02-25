مصنع عراقي يعلن استعداده لتوفير الكمامات الطبية بسعر 100 دينار للقطعة الواحدة

2020/02/25 | 21:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]اعلن مصنع النسيج في الحلة عن استعداده لتوفير الكمامات الطبية المتكونة من ثلاث طبقات بجودة عالية.

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