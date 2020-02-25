2020/02/25 | 21:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت امانة بغداد، الثلاثاء، بياناً بشأن هطول الأمطار في مناطق العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “كوادر أمانة بغداد مستمرة بالاستنفار لمواكبة هطول الأمطار”.وأضاف البيان أنها “وجهت في وقت سابق كافة ملاكاتها الآلية والبشرية لا سيما العاملة في مجال المجاري بالاستعداد والاستنفار لمواكبة هطول الأمطار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تصدر بياناً بشأن هطول الأمطار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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