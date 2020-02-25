مجلس النواب يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بسبب تغريدته الاخيرة

2020/02/25 | 21:47 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

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