صحة كوردستان: الاقليم خال من كورونا

2020/02/25 | 21:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة كوردستان سامان برزنجي - صورة ارشيفية

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