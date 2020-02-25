بسبب “كورونا”.. /11/ محافظة عراقيّة تُعطّل الدوام في المدارس والجامعات

2020/02/25 | 21:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت على خلفية فيروس #كورونا، الذي بدأَ ينتشر في #العراق، منذ الأمس، أعلنت /11/ مُحافظات عراقية من أصل /18/ محافظة، تعطيل الدوام الرسمي، في المدارس، وعدد من

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