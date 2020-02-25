السلاح في مناطق “درع الفرات” خارج عن السيطرة

2020/02/25 | 21:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سيطرة فصائل “درع الفرات” على ريف حلب الشمالي، عانى السكّان من مشكلة الانتشار العشوائي للأسلحة، الأمر الذي ساهم بزيادة التوتر في المنطقة، وجعل الخلافات القبلية والعائلية أكثر دموية، إضافةً

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