واشنطن تفقد 750 مليون دولار قيمة الاسلحة التي ترسلها الى حلفائها في سورية

2020/02/25 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخفقت الحكومة الامريكية في حساب ما قيمته 750.8 مليون دولار من الاسلحة والمعدات التي تم ارسالها الى حلفائها في سوريا طبقا لتقرير وزارة الدفاع الامريكية.وذكرت صحيفة ( ذي تايمز) البريطانية في تقرير لها، ان “المسؤولين في فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة للتحالف التي تعد جزءًا من فرقة العمل المشتركة المدمجة لمهمة الجيش الأمريكي في […]

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