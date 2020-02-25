الاعلام الامني: اصابة 16 منتسباً خلال الاحتجاجات في ساحة الخلاني وسط بغداد

2020/02/25 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، اصابة 16 منتسباً خلال الاحتجاجات في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “مازالت قواتنا الامنية المتواجدة قرب ساحة الخلاني ببغداد، تتعرض الى هجمات من قبل مثير العنف بوسائل متعددة من داخل التظاهرات حيث جرح اليوم تسعة عشر منتسبا وثلاثة ضباط بجروح […]

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