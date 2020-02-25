2020/02/25 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: فنانة بحرينية تلجأ لعمليات التجميل بعد تعرضها للتنمر (المستقلة) – منى شعلان/ كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة ، عن سبب خضوعها لعملية تجميل مؤخراً ، بعد الإنتقادات التى وجهت إليها بشأن لجوئها لعملية تجميل.وأكدت ريم أرحمة ، أثناء حلولها كضيفة على برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان والذي يعرض عبر […]

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