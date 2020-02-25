لصوص كورونا في إيطاليا.. محتالون في ثياب أطباء ومسعفي

2020/02/25 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بلدية زيبيدو سان جياكومو في مدينة ميلانو شمال إيطاليا إشعارا على فيسبوك، يحذر من عمال صحة مزيفين، وذلك وفقا لصحيفة الكورييري ديلا سيرا الإيطالية.وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية […]

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