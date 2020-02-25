امطار غزيرة وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة بعدد من المناطق وتحذير من السفر على طريق بغداد - البصرة

2020/02/25 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي الأقدم، صادق العطية، الثلاثاء (25 شباط، 2020) عن آخر تطورات الطقس لمساء اليوم ويو...





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