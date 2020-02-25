2020/02/25 | 22:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه محافظة ميسان علي دواي، اليوم الثلاثاء، قيادة شرطة المحافظة بنصب سيطرة قرب مدخل ناحية المشرح لمنع سفر المواطنين عبر منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وقال المكتب الاعلامي لدواي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "دواي شدد خلال اجتماعه الاستثنائي ، اليوم الثلاثاء، باللجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا وبحضور كافة أعضاء اللجنة، على عدم منح مديري الدوائر الحكومية في المحافظة موظفيهم اجازات للسفر خارج العراق".

وأمر "دائرة الصحة بوضع فرق طبية مرابطة في ناحية البتيرة مدخل مدينة العمارة من جهة محافظات الفرات الاوسط ومنها النجف الاشرف لفحص الوافدين لميسان".

وأكد "على أهمية الاستمرار بغلق منفذ الشيب الحدودي (بشكل كامل) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى فضلا عن تشكيل فريق عمل لخلية الازمة للقيام بزيارات للشركات الأجنبية المستثمرة وتشكيل فريق لمتابعة الصيدليات ومتابعة المدارس والقاعات الامتحانية".

وكشف دواي "عن إكمال الإجراءات لشراء كاميرتين حراريتين من قبل دائرة صحة ميسان لفحص الوافدين من ايران في المنفذ الحدودي وستدخلان للخدمة في القريب العاجل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ميسان يوجه شرطة المحافظة بنصب سيطرة لمنع سفر المواطنين الى ايران عبر منفذ الشيب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ميسان يوجه شرطة المحافظة بنصب سيطرة لمنع سفر المواطنين الى ايران عبر منفذ الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).