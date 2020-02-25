محافظ ميسان يمنع المواطنين بـ

2020/02/25 | 22:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظة ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، بنصب سيطرة لمنع عبور المواطنين عبر منفذ الشيب الحدودي مع ايران.وقال دواي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه وجه خلال اجتماعه، باللجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بـ"عدم منح مديري الدوائر الحكومية في المحافظة موظفيهم اجازات للسفر خارج العراق".كما وجه دواي، بحسب البيان، قيادة شرطة المحافظة بنصب سيطرة قرب مدخل ناحية المشرح الحدودية مع ايران، "لمنع المواطنين من عبور منفذ الشيب الى إيران".وطالب دائرة الصحة بوضع فرق طبية مرابطة في ناحية البتيرة مدخل مدينة العمارة من جهة محافظات الفرات الاوسط ومنها النجف لفحص الوافدين لميسان.وأكد دواي على "أهمية الاستمرار بغلق منفذ الشيب الحدودي غلقاً كاملاً والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى فضلا عن تشكيل فريق عمل لخلية الازمة للقيام بزيارات للشركات الأجنبية المستثمرة وتشكيل فريق لمتابعة الصيدليات ومتابعة المدارس والقاعات الامتحانية".واشار الى "إكمال الإجراءات لشراء كامرتين حراريتين من قبل دائرة صحة ميسان لفحص الوافدين من ايران في المنفذ الحدودي وستدخلان للخدمة في القريب العاجل".

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