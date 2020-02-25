2020/02/25 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارق حرب يقترح على علاوي استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء للاكراد والسنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب يقترح على علاوي استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء للاكراد والسنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب يقترح على علاوي استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء للاكراد والسنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).