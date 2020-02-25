2020/02/25 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مجاري كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تصريف 354,790 متراً مكعباً من مياه الأمطار التي تساقطت بشكل مكثف في المحافظة.وقال مدير اعلام المديرية اركان فاضل في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “كمية المياه التي تم تصريفها اليوم بلغت (354,790 متراً مكعباً) ومن خلال (41 محطة) رفع وضخ”.واضاف فاضل ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاري كربلاء: تصريف أكثر من 354 متراً مكعباً من مياه الأمطار التي تساقطت في المحافظة اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاري كربلاء: تصريف أكثر من 354 متراً مكعباً من مياه الأمطار التي تساقطت في المحافظة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).