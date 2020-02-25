2020/02/25 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، قطع طريق رئيسي يربط المحافظة بواسط بسبب السيول.وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن اكرم، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “طريق ديالى – واسط الاستراتيجي الذي يمتد من المدن الحدودية شرق المحافظة صوب واسط قطع بسبب السيول الجارفة المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية […]

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