“الكمامات” .. أزمة عالمية جديدة تطفو على السطح

2020/02/25 | 22:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد أزمة فيروس “كورونا” الذي يواصل حصد الأرواح، طفت على السطح أزمة عالمية جديدة تتعلق بإمدادات الأغطية الواقية للوجه “الكمامات” في ظل طلب متنامٍ عليها مع استعار الأزمة ومواصلة […]

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