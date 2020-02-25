الجزائر تعلن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا

2020/02/25 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد في البلاد.وأفاد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، تابعته “العهد نيوز”، بأن “الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير.وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي […]

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