عقوبات أمريكية تطال كيانات وشخصيات عراقية و3 دول أخرى

2020/02/25 | 23:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانًا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 13 منظمة وشخص في الصين، والعراق، وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في […]

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