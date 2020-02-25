تحرك حكومي برلماني واسع لمواجهة {كورونا}

2020/02/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تتصدرُ الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر فيروس كورونا والوقاية منه، اولويات الحكومة والبرلمان، ففي الوقت الذي، حدد فيه البرلمان اليوم الاربعاء موعدا لاستضافة وزير الصحة والبيئة، قرر مجلس الوزراء اطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين لمواجهة الفيروس.

كما اعلنت دائرة صحة النجف، امس الثلاثاء، ترحيل الطالب الايراني الذي يعد الاصابة الاولى في العراق، بعد تحسن حالته الصحية.

وسجل العراق امس الاول أول إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، بينما شخصت وزارة الصحة والبيئة العراقية 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح" أن "المجلس قرر قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014، قدر تعلق الامر بمكافحة الفيروس.

من جانبه، افاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، في بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، بأنه تم تحديد اليوم الاربعاء، موعداً لاستضافة وزير الصحة جعفر صادق علاوي ووكلاء الوزارة لمناقشة إجراءات الوزارة بخصوص تفشي وباء فيروس كورونا".

وأشار إلى "ضرورة احتواء أزمة فيروس كورونا في محافظتي النجف الأشرف وكركوك".

وناشد الجبوري الحكومة العراقية "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي ما يتعلق بالاصابة الاولى قال مدير صحة النجف رضوان الكندي: ان الشخص المصاب، قد تحسنت حالته الصحية قبل ترحيله.

وكانت دائرة صحة النجف، قد اكدت في بيان مقتضب الاتفاق مع القنصلية الايرانية في النجف على اجراءات الترحيل بموافقة منظمة الصحة العالمية عن طريق البر بواسطة سيارة اسعاف خاصة.

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