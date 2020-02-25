خلاف {وزارة المستقلين} يهيمن على {الاستثنائية}

2020/02/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح/ مهند عبد الوهاب

كشفَ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الثلاثاء، عما أسماه "مخططاً لافشال تمرير الحكومة"، وقال: ان المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، في رد على ما نسبته بعض وكالات الانباء إلى مصدر نيابي من ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اوعز الى دوائر المجلس المعنية بسرعة اعادة واستكمال منظومة التصويت السري.

يأتي ذلك في وقت عقدت فيه لجنة دراسة المنهاج الحكومي امس الثلاثاء اجتماعها الاول، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لبحث المنهاج الوزاري الذي اعدته الحكومة المكلفة المزمع منحها الثقة خلال جلسة استثنائية سيعقدها مجلس النواب غداً الخميس.

وقال النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، لـ"الصباح": ان الخلافات على تشكيل الحكومة مستمرة وما زالت الاطراف السياسية تتحاور من اجل التوصل الى حلول، مستدركاً أن التصويت على الكابينة الوزارية سيجرى بغض النظر عن استمرار الخلافات.

واضاف العكيلي ان التحالف مع توجه الرئيس المكلف بتشكيل وزارة من المستقلين، مؤكداً وجود ضغوطات لاستحصال مكتسبات مثل الحصص النفطية ورواتب البيشمركة.

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