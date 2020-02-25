مصرف النهرين يمول إعمار المساكن في المناطق المحررة

2020/02/25 | 23:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

أكدَ مصرف النهرين الاسلامي استعداده لقبول طلبات تمويل اعادة بناء الوحدات السكنية بالمناطق المحررة، اضافة الى بنائها وشرائها في عموم البلاد، كاشفا عن قبول كفالة منتسبي الاجهزة الامنية بجميع صنوفها بأنواع التمويل المقدم منه.

وقال مدير المصرف التابع لوزارة المالية محمد سمير عباس الزبيدي في حديث خاص لـ"الصباح": إن المصرف اكد وضمن اولويات عمله، الاسهام بدعم القطاع السكني للتخفيف من الصعوبات التي كانت تشوب التعليمات، ومن بينها مدد التسديد للمستفيدين تحت هذا العنوان من عشرة اعوام الى 15 و20 عاما والابقاء على نسبة المرابحة وبمبالغ تتراوح بين 50 و150 مليون دينار.

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