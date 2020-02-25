اقليم كردستان يقرر منع دخول الشركات السياحية

2020/02/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الجامعة والمعهد التقني لمدة يومين.

وقال المحافظه في بيان انه "بعد التشاور مع رئاسة جامعة ديالى تقرر عن تعطيل الدوام الرسمي في جامعة ديالى والمعهد التقني ليومي

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي الأقدم، صادق العطية، الثلاثاء (25 شباط، 2020) عن آخر تطورات الطقس لمساء اليوم ويوم غد، فيما وجه نصيحة بعدم السفر برا على الطريق الدولي الرابط بين العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة.

وقال العطية، في منشور على جداري

بغداد اليوم _ البصرة

أصدرت دائرة الصحة بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، توضحياً على خلفية تداول وثيقة تحدثت عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا.

وذكرت شعبة إعلام وتوعية في صحة البصرة، ببيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدائرة

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