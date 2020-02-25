تعطيل الدوام الرسمي في جامعة ديالى والمعهد التقني لمدة يومين

2020/02/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الجامعة والمعهد التقني لمدة يومين.

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