مدير اسايش امن اربيل ينفي غلق سيطرات المحافظة

2020/02/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

نفى مدير اسايش امن أربيل طارق نوري، الثلاثاء، غلق سيطرات المحافظة.

وقال نوري لـ (بغداد اليوم)،...





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