العُنف يعود إلى الاحتجاجات العراقية.. /3/ قتلى وعشرات الجرحى

2020/02/25 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الحل نت لا ترضى عمليات القمع والعنف التي تحدث في الاحتجاجات الشعبية أن تتوقّف في #العراق، /5/ أشهر مرّت، والعنف مستمر، وبكل الطرق والأساليب، حتى أنه لا تكاد

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