النجف تنفي إغلاق سيطرات المحافظة امام الزائرين (موسع)

2020/02/25 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، غلق سيطرات المحافظة.وذكرت شرطة النجف في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الأخبار المتداولة بشأن غلق سيطرات المحافظة غير صحيحة”.واضافت، “نود أن نوضح ان حركة الحياة طبيعية في عموم المحافظة وجميع مداخل ومخارج المحافظة مفتوحة”.انتهى..م.ر

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